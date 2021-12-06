Преследуя Порошенко офис Зеленского и Ермак пытаются выполнить хоть одно предвыборное обещание и спасти свои рейтинги

Преследуя Порошенко Зеленский и Ермак пытаются выполнить хоть одно предвыборное обещание и спасти свои рейтинги

ДБР и прокуратура выдвинули экс-Президенту Украины Петру Порошенко очередное абсурдное обвинение — он якобы знал что Медведчук блокирует поставки угля из России. Вместо этого в 2015 году Украина покупала уголь для электростанций у украинских же предприятий из шахт оккупированного Донбасса. И поэтому его обвиняют в … государственной измене.

Одновременно с поставками угля из оккупированных шахт Луганской и Донецкой областей, Украина пыталась избавиться от энергетической зависимости в поставках угля и газа от России, перейдя на «реверсные поставки» газа из ЕС и закупая уголь в ЮАР и США.

Именно в информированности об этой ситуации и пытаются обвинить приведенные Зеленским в правоохранительные органы бывшие сотрудники Януковича.

20 декабря 2021 бывшему президенту Украины, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий. Его вызвали на допрос на 23 декабря, в то время как он был с рабочей поездкой и в последующем отпуске в Европе.

Офис генпрокурора с нарушением законодательства согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

6 января 2022 стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.

Сегодня, 17 января 2021 года, Петр Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд, где ему должны избрать меру пресечения.

При этом, осознавая полную ничтожность обвинений в суде прокуратура даже не удосужилась подготовить документы.

Адвокаты Петра Порошенко в Печерском райсуде Киева уже заявили, что формально он не подозреваемый по делу о государственной измене и содействии террористической организации путем покупки угля на оккупированных территориях Украины в 2014–2015 годах.

Как заявил в зале суда адвокат Игорь Головань, защитниками не могут быть поняты процессуальные права и обязанности на том основании, что Порошенко Петр Алексеевич не имеет статуса подозреваемого в этом производстве. Адвокаты не видели ни одного документа, подтверждающего уведомление Порошенко о подозрении.

Единственный документ, который был показан адвокатам это лист бумаги с подписью лица Бондаренко, в котором не заполнены графы фамилия, время и дата. Следовательно, никакого документа или иного доказательства, подтверждающего факт сообщения Порошенко о подозрении, не существует. Мы его, во всяком случае, не видели.

После перерыва суд вернулся к рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения для Порошенко по делу о государственной измене и покупке угля в ОРДЛО.

Как сказал адвокат Илья Новиков, защита просит суд дать прокуратуре шанс подать ходатайство «пусть необоснованное, но, по крайней мере, поданное без процессуальных нарушений».

Порошенко поддержал позицию своих адвокатов и заявил о «грубых нарушениях, которые прокурорские работники совершили при оформлении подозрения».

«Никаких доказательств и по сути отсутствуют сообщения о том, что мне соответствующим закону образом было вручено подозрение. Подозреваемым себя не считаю. Фальсификации материалов дела, осуществляемые прокурорами, не принимаю…

Закон требует, чтобы генеральный прокурор подписала подозрение, — она не подписывает. Закон требует, чтобы глава Верховной Рады был проинформирован — он не проинформирован. Закон требует, что если есть поручение, то должен быть определен прокурорский работник отдельным документом — он не определен.

Все это делается с одной целью: публичная дискредитация лидера оппозиции по приказу Офиса президента.

Я обращаюсь к суду с ходатайством устранить грубые нарушения законодательства. Это дело должно быть немедленно возвращено в прокуратуру. В этой макулатуре или туалетной бумажке, которую они дали нам издевательски для ознакомления, нет ничегошеньки» — заявил Петр Порошенко в зале суда.

Вместе с тем падающие рейтинги Слуги Народа и Зеленского заставляют офис действующего Президента искать хоть какие-то варианты действий, дающие шанс прикрыть провалы во внешней и внутренней политике.

Но проблема политических преследований в том, что доверия к обещаниями и заявлениям Зеленского нет уже давно — именно его ближайшие соратники Ермак и экс-адвокат Януковича Татаров саботируют реформы судебной системы. Чего только стоит фарс с избранием главы антикоррупционной прокуратуры.

Это дело уже привлекло внимание международных партнеров Украины. На политические преследования являющегося сейчас лидером оппозиционной к Слуге народа силе обратили внимание посольства США,ЕС, Великобритании и других стран.

Заявление посольства США:

«Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах».

Заместительница Государственного секретаря США Виктория Нуланд:

«Я хотела бы сказать украинскому народу и украинскому руководству, что абсолютно важно в этот момент демонстрировать национальное единство, постоянно доказывать, как вы всегда доказывали, что ваша независимость, ваш суверенитет — это ваши европейские стремления. Сейчас важно быть единственными в контексте того, что происходит».

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс:

«Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В это время важно не упустить это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики».

Бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен:

»Свободный мир должен объединиться, чтобы защитить Украину. Но Украине нужно внутреннее единство и сила. Киев должен поддерживать верховенство права, но не поддаваться искушению использовать его против таких политических оппонентов, таких как Петр Порошенко».

Бывший глава Европейского Совета Дональд Туск:

«Я увидел в нем (Зеленском) настоящую решительность, даже ярость, когда он сказал, как сильно он хочет посадить Порошенко. Было видно, что оппозиция в Украине для него большая эмоциональная проблема, чем Россия. И это уже беспокоит».

Депутат Европейского парламента от Литвы Раса Юкнявичене:

«Я надеюсь, что Украина — это правовое государство, и преследования не будет. Мы наблюдаем за этим делом, но обвинять Порошенко в государственной измене… у меня был шок, когда я услышала официальные обвинения, потому что я знаю, как все началось, и знаю, какую борьбу ведет путинская пропаганда против Порошенко, и им это было бы очень выгодно, если бы сама Украина сделала то, что хотел сделать Путин…»

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд:

«Преследование пятого президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко напоминают о худших временах режима Виктора Януковича… Невозможно поверить, что в этой критической ситуации для Украины пытаются привлечь к ответственности и заключить в тюрьму бывшего президента Порошенко».

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель:

«Это использование политизированного правосудия, выборочного правосудия против политических оппонентов, о чем мы знаем со времен Януковича. Я очень сожалею, что история повторяется снова, мы возвращаемся в здание времена и снова видим дела против политических оппонентов. Я бы не рекомендовала кому-либо в Украине — или прокурорам, или политикам, или судьям участвовать в этих грязных политических играх… Если вы посмотрите на период 2010–2011 годов, то причастные судьи и политики попали под индивидуальные санкции… Мы уже обратились за целевыми санкциями против российских судей, вовлеченных в политическое правосудие. И, конечно, мы будем выступать за такие же санкции в случае Украины. Мы будем выступать за целевые санкции против тех лиц, которые вовлечены в эти грязные игры».