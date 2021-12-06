В Лисичанске поднимут стоимость проезда в маршрутках

В Лисичанске поднимут стоимость проезда в маршруткахВчера, 10:02
В Лисичанске руководитель Военно-гражданской администрации планирует поднять тарифы на услуги по перевозке пассажиров, предоставляемые частным предприятием «Люксавто-СДК».
Новая стоимость проезда для жителей города опубликована в проекте распоряжения на сайте администрации города. При этом на главной странице сайта анонс отсутствует.
Согласно проекту распоряжения стоимость проезда в Лисичанске увеличится до 9,5 — 11 гривень в зависимости от маршрута. Самым дорогим будет проезд от РТЗ до Пролетария.
|
Номер
марш-
руту
|
Найменування маршруту
|
Тарифи,
грн.
|
102-б
|
Кільце. Центральний ринок – мкр. № 41 – вул. К. Маркса – просп. Перемоги – Центральний ринок
|
10,00
|
109-а
|
Центральний ринок – завод ГТВ
|
9,00
|
109-м
|
Центральний ринок – завод ГТВ
|
10,00
|
112-м
|
Центральний ринок - Склозавод
|
10,00
|
114
|
Склозавод - Завод ГТВ
|
9,5
|
115-а
|
Центральний ринок – завод ГТВ (через вулицю Польову)
|
9,00
|
115-м
|
Центральний ринок – завод ГТВ (через вулицю Польову)
|
10,00
|
116
|
Завод ГТВ – завод «Пролетарій» (через вулицю Польову, лікарняне містечко)
|
11,00
|
107
|
Кільце. Центральний ринок - Дібровка
|
9,50
|
110
|
Залізничний вокзал «Лисичанськ» - Лікарняне містечко – Залізничний вокзал «Лисичанськ»
|
10,00
|
191
|
Центральний ринок – завод ГТВ (через Склозавод)
|
10,00