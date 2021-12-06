В Лисичанске поднимут стоимость проезда в маршрутках

В Лисичанске руководитель Военно-гражданской администрации планирует поднять тарифы на услуги по перевозке пассажиров, предоставляемые частным предприятием «Люксавто-СДК».

Новая стоимость проезда для жителей города опубликована в проекте распоряжения на сайте администрации города. При этом на главной странице сайта анонс отсутствует.

Согласно проекту распоряжения стоимость проезда в Лисичанске увеличится до 9,5 — 11 гривень в зависимости от маршрута. Самым дорогим будет проезд от РТЗ до Пролетария.