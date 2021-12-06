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В Лисичанске поднимут стоимость проезда в маршрутках

Вчера, 10:02 citynews.net.ua | Напечатать

В Лисичанске руководитель Военно-гражданской администрации планирует поднять тарифы на услуги по перевозке пассажиров, предоставляемые частным предприятием «Люксавто-СДК».

Новая стоимость проезда для жителей города опубликована в проекте распоряжения на сайте администрации города. При этом на главной странице сайта анонс отсутствует.

Согласно проекту распоряжения стоимость проезда в Лисичанске увеличится до 9,5 — 11 гривень в зависимости от маршрута. Самым дорогим будет проезд от РТЗ до Пролетария.

Номер

марш-

руту

Найменування маршруту

Тарифи,

грн.

102-б

Кільце. Центральний ринок – мкр. № 41 – вул. К. Маркса – просп. Перемоги – Центральний ринок

10,00

109-а

Центральний ринок – завод ГТВ

9,00

109-м

Центральний ринок – завод ГТВ

10,00

112-м

Центральний ринок - Склозавод

10,00

114

Склозавод - Завод ГТВ

9,5

115-а

Центральний ринок – завод ГТВ (через вулицю Польову)

9,00

115-м

Центральний ринок – завод ГТВ (через вулицю Польову)

10,00

116

Завод ГТВ – завод «Пролетарій» (через вулицю Польову, лікарняне містечко)

11,00

107

Кільце. Центральний ринок - Дібровка

9,50

110

Залізничний вокзал «Лисичанськ» - Лікарняне містечко – Залізничний вокзал «Лисичанськ»

10,00

191

Центральний ринок – завод ГТВ (через Склозавод)

10,00

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