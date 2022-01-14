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Хакерскую атаку на сайты украинских ведомств совершили из России

14-01-2022, 14:37 citynews.net.ua | Напечатать

Пока специалисты кибербезопасности исследуют техническую сторону хакерской атаки на государственные учреждения Украины, которая состоялась в ночь с 13 на 14 января, Центр стратегических коммуникаций и безопасности исследовал сторону информационную.

Украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не в первый раз и даже не во второй раз. Некоторые кибератаки были столь массовыми, что вошли в мировые учебники для киберспециалистов.

Цель таких атак – дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, а также посеять хаос и уныние в обществе.

Последняя массовая атака Центр фиксировался после использования ВСУ ударных БПЛА в зоне ООС на Донбассе (мы писали об этом в статье «Фейк-места России за Bayraktar») – тогда «ломали» страницы украинских медиа и общественных организаций.

А такой массовой атаки на госорганы не было давно. Предполагаем, что нынешнее связано с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев.

На русский след указывает и хронология распространения новости. Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были «сливные бачки». А дальше ее активно распространили уже российские издания:

  • 04:04 – «Бойтесь»: хакеры взломали сайт Министерства образования Украины» (alternatio.org);
  • 04:14 – «Бойтесь»: на сайте украинского министерства появились угрозы жителям» (ria.ru);
  • 05:00 – «Хакеры взломали сайт министерства образования Украины» (echo.msk.ru);
  • 05:03 – «Ждите худшего»: Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы» (life.ru);

И уже утром новость подхватили и украинские медиа.

Скрыть «русский след» должно было бы использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН-УПА, Галиции, Полесье и «других исторических землях». Очевидно, что это сделано специально, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить две соседние страны. Ведь прошлое польско-украинских отношений является чувствительной темой. И противоречия по трактовке некоторых событий в Польше и Украине создают определенные проблемы для современного сотрудничества двух государств в ряде сфер.

Этот фактор и пытаются использовать российские спецслужбы, рассчитывающие максимально обострить противоречия для блокирования украинско-польского сотрудничества и международной изоляции Украины.

Украинские расследователи (например, InformNapalm) еще в 2017 году нашли факты причастности российских спецслужб к нагнетанию антиукраинских настроений в Польше. Россияне используют в своих интересах крайних националистов или действуют под их видом: вандализуются памятники и могилы, наносятся провокационные надписи на украинском или польском языке. Теперь, похоже, этот мотив был воплощен русскими хакерами.

Тем более что польский текст хоть и написан без ошибок, но и видно, что его писал не носитель языка. Это Центр стратегических коммуникаций подтвердили польские коллеги.

Какие же выводы можно сделать, пока киберполиция, СБУ и другие уполномоченные органы работают над возобновлением работы интернет-ресурсов? В контексте этой атаки важно понимать что:

  • Россия вбрасывает в кибервойну огромные ресурсы, они даже успешно атаковали США и взламывали ящики политиков. Поэтому никто не может гарантировать 100%-ную защиту подключенной к сети информации;
  • эта кибератака может рассматриваться как нападение на Украину, поскольку пострадали порталы государственных органов. А это значит, что за нее Россия должна понести ответственность и санкции – не за горами;
  • целью кибератаки является психологическое давление и устрашение – об этом свидетельствуют хотя бы заголовки публикаций «Бойтесь..», «Ждите худшего…».

Но украинцы уже давно показали, что не из пугливых. Поэтому следует не паниковать, а сохранять спокойствие - вопреки утверждению хакеров, личные данные украинцев не пострадали.


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