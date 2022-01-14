Россия может взорвать свои склады в оккупированном Приднестровье чтобы обвинить Украину

Российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих ВС РФ в оккупированном Приднестровье, чтобы обвинить в этом Украину.

В военные подразделения страны-агрессора и его сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям.

По информации военной разведки Украины 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу сообщено, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе населенного пункта Колбасная (артиллерийские склады оперативной группы войск РФ).

Распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не объявлялись, но было приказано личному составу "по первой команде" выполнять предназначенные задания.

На сегодняшний день отпуска и увольнения личного состава не отменены, но командирам/начальникам приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу.