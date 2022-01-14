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За 2021 год угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 29,4 млн. тонн угля

14-01-2022, 12:23 citynews.net.ua | Напечатать

В последний месяц 2021 года, по данным Минэнерго, угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 2,8 млн. тонн твердого топлива, что на 16% больше запланированного.

Всего, как сообщает Независимый профсоюз горняков Украины, за 2021 год угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 29,4 млн. тонн угля. Плановое задание выполнено на 107%.

По итогам 2021 года средняя стоимость добычи 1 тонны угля в госшахтах – около 4 000 гривень. При этом до осени они продавали сырье по цене 1650 грн за тонну. За границей уголь уже стоил 3000 грн.

В сентябре «Центрэнерго» покупал уголь у государственных шахт чуть дороже, но все равно по цене ниже европейской – 2150 грн за тонну. А разница покрывалась из государственного бюджета, то есть средств налогоплательщиков Украины.

Государственные шахты в последний месяц года выдали на-гора всего 352,4 тыс. тонн угля, или 67% от планового задания. И это не удивительно, потому что декабрь прошел под знаком постоянных акций протеста горняков, которые с востока до запада Украины периодически прекращали работу, добиваясь выплаты задолженности не менее чем за три месяца зарплаты. Поскольку власти частично отреагировали на требования шахтеров только в последние дни 2021-го, то и результат получил соответствующий.

В Донецкой области угольные предприятия всех форм собственности добыли 1,1 млн тонн угля, из них государственные – только 260,86 тыс. тонн, что почти на 90 тыс. тонн меньше запланированного.

В Луганской области, где работают только предприятия, подчиненные Минэнерго, поднято на-гора всего 18,2 тыс. тонн угля, или треть запланированного.

Даже трудовой коллектив ГП «Львовуголь», успешно работавший в течение всего года, в декабре добыл только 68,6 тыс. тонн угля, что составляет только 63% от намеченного.
На 57% выполнило плановое задание ГП «Волыньуголь», выдав на-гора 4,7 тыс. тонн угля.
Всего государственные угледобывающие предприятия не добавили в план 1,29 млн тонн твердого топлива, подняв его на-гора лишь 5,45 млн тонн.

К сожалению, надеяться на то, что в 2022 году ситуация изменится к лучшему, не приходится. Потому что с горняками государственных шахт до сих пор и не рассчитались за прошлый, 2021 год.

Общая сумма долга составляет более 1,5 млрд. грн. Да и 500 млн грн выплаченных шахтерам в счет погашения задолженности по зарплате 30-31 декабря 2021-го – это кредит, который придется возвращать в 2022 г.


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За 2021 год угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 29,4 млн. тонн угля » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня