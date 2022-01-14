Жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей могут получить «Пакунок малюка» или компенсацию

Жители временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей могут получить «Пакунок малюка» или денежную компенсацию его стоимости.

Кабинетом Министров Украины 23 декабря 2021 принято постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».

Соответствующим постановлением, в частности, внесены изменения в постановления Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2020 № 1180 «Некоторые вопросы предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «Пакунок малюка» и от 29 июля 2020 № 744 «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи «Пакунок малюка», и предоставлена ​​возможность жителям временно оккупированных территорий Украины получить «Пакунок малюка» или денежную компенсацию его стоимости.

Подробная информация о том как жителям временно оккупированных территорий Украины получить «Пакунок малюка» или денежную компенсацию его стоимости размещена в инфографике.



