За 13 января в Луганской области лабораторно подтверждено 98 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 1 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области коронавирус подтвержден у 60637 пациентов. От осложнений умерли 2230 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявили 10 476 новых подтвержденных случаев коронавируса, 140 больных скончались, выздоровели 7 285 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания выявили в Киеве - 1193, Львовской - 1001, Ивано-Франковской - 880, Харьковской - 691, Винницкой - 648 и Сумской - 538 областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболело – 3 737 510 человек; 98 068 больных скончались, выздоровели 3 545 111 человек.