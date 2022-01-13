Российские боевики обстреляли Станицу Луганскую и Причепиловку из минометов

Российские боевики обстреляли Станицу Луганскую и Причепиловку из минометов13-01-2022, 18:05
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности о прекращении огня, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
13 января российские террористы дважды обстреливали позиции ВСУ в Луганской области с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Луганской области российские наемники дважды обстреливали позиции ВСУ в районе Причепиловки из минометов калибра 82 мм.
Позиции ВСУ в районе Станицы Луганской боевики обстреливали из тяжелых минометов калибром 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.