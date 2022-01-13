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В Луганской области штормовое предупреждение на 13-15 января - гололед и мокрый снег

13-01-2022, 17:04 citynews.net.ua | Напечатать

На 13-14 января по Луганской области ожидается усложнение погодных условий. Ночью небольшой снег, местами с дождем. На дорогах гололедица. (I уровень опасности – желтый).

Кратковременное потепление сменится морозом - в ближайшие несколько дней по Луганской области ожидается температра воздуха до -5 градусов на севере области и 0 - 3 градуса мороза в Северодонецке.

В связи с ухудшением погодных условий полиция Луганской области призывает водителей быть внимательными на дороге и добросовестно соблюдать ПДД, ведь безопасность на дороге зависит от каждого.
А из-за того, что на дорогах области наблюдается гололедица, необходимо быть максимально внимательными и осторожными.




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