В Луганской области полицейский торговал амфетамином

Работника Управления патрульной полиции в Луганской области уличили в торговле психотропными веществами и задержали вместе с соучастниками наркоторговли.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области, 27-летний полицейский вместе с 44-летним жителем Рубежного организовали преступную схему сбыта на территории Луганской области психотропного вещества – амфетамина.

Ради незаконного обогащения правоохранитель закупал у наркоторговца психотропы и в дальнейшем продавал их жителям Луганской области.

Во время очередного сбыта амфетамина 11 января в Рубежном патрульного полицейского и его сообщника задержали.

В ходе проведенных обысков в доме 44-летнего мужчины органы досудебного расследования обнаружили и изъяли вещества, внешне похожие на наркотические средства и психотропные вещества, а также денежные средства, полученные от преступной деятельности.

Правоохранительными органами сообщено о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании меры пресечения.