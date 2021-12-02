В Луганской области за 12 января лабораторно подтверждено 98 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще двое больных

Заболевшие выявлены в городах:

Лисичанск – 16, Рубежное – 7, Северодонецк – 25, Беловодск – 3, Белокуракино – 3, Кременная – 6, Марковка – 1, Новоайдар – 5, Новопсков – 6, Попасная – 5, Сватово – 2, Станица Луганская – 4, Старобельск – 10, Троицкое – пять.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 89-летняя женщина и 51-летний мужчина из Северодонецка.

За все время исследований в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 60539 случаях, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 229 человек.

Выздоровели – 57 255 (за последние сутки – 94), лечатся – 1 055 (239 – стационарно, 816 – амбулаторно).

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 122 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 22,0 (при пороговом уровне – 60).

По данным Министерства охраны здоровья, на 13 января (09:00) в Украине за все время пандемии подтверждено 3 727 034 случая COVID-19, из них 97 928 летальных; 3 537 826 человек выздоровели. Всего проведено 17071469 тестирований методом ПЦР. За сутки зафиксировано 10046 новых случаев; летальных – 191.