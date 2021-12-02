В Луганской области «заминировали» все торговые центры

Сегодня, 13 января, в 09.40 в полицию Северодонецка поступила анонимная информация о заминировании торговых центров.

Как сообщили в пресс-службе НПУ в Луганской области, немедленно развернута работа ситуационного центра, который возглавляет и.о. начальника ГУНП Виталий Тарасов.

Личный состав ГУНП, территориальные подразделения подняты по тревоге, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с работниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств отрабатывают все объекты.

Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Полиция обращается к гражданам с извинением в связи с доставкой временных неудобств при отработке торговых и других заведений инфраструктуры.