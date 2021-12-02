За 2021 год плательщики Луганской области перечислили в бюджет более 8 миллиардов гривень

В 2021 году плательщики Луганской области направили в сводный бюджет 8 млрд 042,2 млн гривень. Это на 1 млрд. 537 млн. гривень больше, чем в 2020 году.

В частности, в государственный бюджет поступило 3 млрд 640,4 млн гривень. По сравнению с показателями за 2020 год поступления выросли на 869,4 млн. гривень.

Среди основных платежей в государственный бюджет поступило 1 млрд. 388,1 млн. гривень налога на доходы физических лиц и военного сбора; 1 млрд 502,5 млн гривень налога на добавленную стоимость; 126,2 млн. гривень налога на прибыль предприятий; 380,4 млн. гривень рентной платы за пользование недрами общегосударственного значения, 60,5 млн. гривень экологического налога.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 4 млрд. 093,8 млн. гривень, что превышает фактические поступления 2020 года на 532,1 млн. гривень.