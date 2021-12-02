Российские оккупанты назначили нового управляющего на Алчевский меткомбинат

Новым управляющим Алчевского металлургического комбината (АМК) стал россиянин Дмитрий Покровский. Об этом сообщает «Новости Донбасса ».

До этого на Алчевском меткомбинате за полгода сменилось два руководителя. Летом управляющим был назначен Максим Мокрицкий, который ранее являлся главным инженером АМК. Однако вскоре он лишился должности. По словам собеседников «Новостей Донбасса», знакомых с ситуацией на предприятии, Мокрицкого вывели в наручниках из здания заводоуправления.

После этого временно исполняющим обязанности управляющего АМК стал Сергей Сбитнев.

О том, что Сбитнева скоро снимут с должности на прошлой неделе говорила своим подчиненным чиновница террористической группировки «ЛНР» в администрации Алчевска Наталья Пяткова.

Металлургический комбинат находится в оккупированном Россией Алчевске. В 2017 году украинский собственник предприятия — «Индустриальный союз Донбасса» — утратил контроль над АМК, а российские боевики «ЛНР» передали комбинат под управление компании «Внешторгсервис», которую контролировал сбежавший в Россию украинский олигарх Сергей Курченко. В июне 2021 года новым владельцем «Внешторгсервиса» стал россиянин Евгений Юрченко. В октябре Юрченко зарегистрировал в ОРДЛО компанию ЮГМК, которая является преемницей «Внешторгсервиса».