В СБУ рассказали как защищали гостайну в Луганской и Донецкой областях за 2021 год

В СБУ рассказали как защищали гостайну в Луганской и Донецкой областях за 2021 годВчера, 11:42
В 2021 году Главное Управление СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляло комплексные меры по защите государственной тайны и недопущению утечки секретной информации.
В течение года в восточных областях Украины:
- предотвращено почти 80 угроз утечки информации с ограниченным доступом;
- начато 7 уголовных производств по фактам разглашения гостайны.
В частности, в Луганской области по результатам проведенных мероприятий:
- начато 4 уголовных производства по фактам разглашения гостайны;
- 51 лицу отказано в предоставлении допуска к государственной тайне;
- отменено 5 допусков к гостайне за нарушение требований законодательства;
- 24 нарушителя законодательства о гостайне привлечены к административной ответственности;
- устранены 26 угроз утечки информации с ограниченным доступом;
- отменены 2 спецразрешения субъектам режимно-секретной деятельности.
Служба безопасности Украины продолжает системную работу в сфере охраны государственной тайны и привлечения к ответственности нарушителей законодательства.