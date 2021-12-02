В СБУ рассказали как защищали гостайну в Луганской и Донецкой областях за 2021 год

В 2021 году Главное Управление СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляло комплексные меры по защите государственной тайны и недопущению утечки секретной информации.

В течение года в восточных областях Украины:

предотвращено почти 80 угроз утечки информации с ограниченным доступом;

начато 7 уголовных производств по фактам разглашения гостайны.

В частности, в Луганской области по результатам проведенных мероприятий:

начато 4 уголовных производства по фактам разглашения гостайны;

51 лицу отказано в предоставлении допуска к государственной тайне;

отменено 5 допусков к гостайне за нарушение требований законодательства;

24 нарушителя законодательства о гостайне привлечены к административной ответственности;

устранены 26 угроз утечки информации с ограниченным доступом;

отменены 2 спецразрешения субъектам режимно-секретной деятельности.

Служба безопасности Украины продолжает системную работу в сфере охраны государственной тайны и привлечения к ответственности нарушителей законодательства.