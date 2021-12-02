В Луганской области 112 новых случаев COVID-19

За 11 января в Луганской области лабораторно подтверждено 112 новых случаев COVID-19. Смертей от осложнений, вызванных коронавирусом не зафиксировано.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 60441 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений 2227 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 7117 заболевших коронавирусом. Умерли от осложнений 193 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество заболевших выявлено в Киеве - 1151 человек. А также Ивано-Франковской - 502, Харьковской - 457, Сумской - 445 и Винницкой - 435 областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 3 716 988 человек. Умерли от осложнений 97 737 пациентов с диагнозом COVID-19.