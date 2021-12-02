Российские боевки убили украинского военного в Луганской области

За прошедшие сутки, 11 января, на Донбассе зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Луганской области российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Новотошковского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя.

За время так называемого «рождественского перемирия», которое было нарушено российскими террористами через сутки после объявления, это уже пятый погибший украинский военный.