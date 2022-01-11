В Северодонецке парень купил Mersedes чтобы его сжечь на берегу озера

В Луганской области правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы 21-летнего местного жителя, поджегшего свой автомобиль «Mercedes» вблизи лесополосы на окраине Северодонецка.

10 января, около 6 часов в полицию поступило сообщение местной жительницы о том, что у озера Чистое горит автомобиль, возможно врезался в дерево.

После ликвидации пожарными, следователи совместно с экспертами-криминалистами провели осмотр места происшествия.

В настоящее время установлено, что 21-летний северодончанин в ту же ночь приобрел автомобиль у своего знакомого. На АЗС мужчина приобрел горючее и в лесополосе близ озера Чисто поджег указанный автомобиль.

Данный факт зарегистрирован и внесен в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 270 УК Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности".

В рамках уголовного производства проводится досудебное расследование, по результатам которого будет дана окончательная правовая оценка действиям участников данного события.