Жители Трехизбенки получили право на субсидию по оплате электроэнергии из-за неработающего газопровода

Более 14 тысяч семей на линии разграничения в Луганской и Донецкой областях могут оформить субсидии из-за увеличения потребления электроэнергии для отопления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

В результате российской вооруженной агрессии некоторые населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях остались без централизованного теплоснабжения и/или газоснабжения. Жители этих населенных пунктов не имеют другого выхода, как обеспечивать тепло в помещениях, используя электрообогреватели. Некоторые дома владельцы перевели на электрическое отопление.

Для приготовления пищи кое-где пришлось забыть и о газовых плитах. Альтернативу газу и централизованному отоплению удалось найти, но возникла другая проблема - резко выросли объемы потребления электроэнергии, а людям стали приходить платежки с сумасшедшими суммами за использование электричества. При этом очень мало граждан имеют право на получение субсидии-компенсации.

До недавнего дня постановление Кабмина от 01.02.2021 № 64 «Вопрос предоставления компенсаций некоторым категориям потребителей электрической энергии» компенсировало оплату электроэнергии, потребленной в I квартале 2021-го из-за отмены отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме субсидий).

В частности, гражданам, проживающим в негазифицированных многоквартирных домах, где отсутствует или не функционирует система централизованного теплоснабжения.

Жители таких домов на 31 декабря 2020 года имели право на сниженный тариф (0.90 грн с НДС за 1 кВт*ч). То есть, люди, которые отапливают жилье электричеством, могли покупать энергию по льготной цене, в том числе и в населенных пунктах на линии соприкосновения.

Заметим, что среднее потребление электроэнергии в отопительный период одной семьи, проживающей в таких домах, с учетом использования электроэнергии для обогрева квартир составляет от 2 тыс. кВт*ч до 3,7 тыс. кВт*ч в месяц. Таким образом, в отопительный сезон 2020-2021 годов ежемесячно на оплату услуг электроснабжения жильцы тратили от 2 тыс. до более 3,3 тыс. гривен.

Впрочем, есть важный нюанс – если переоборудование квартиры (дома) под такой тип энергопотребления зафиксировано в соответствующем акте, то владелец может воспользоваться субсидией по оплате электричества. Если же помещение официально не переоборудовано указанным способом, то доступа к субсидиям его владелец не имеет.

В то же время постановлением Правительства от 11 августа 2021 г. № 859 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 года № 483 и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины» такой сниженный тариф населению, проживающему в частных и многоквартирных домах и общежитиях, не газифицированных природным газом, и в которых отсутствует или не функционирует система централизованного теплоснабжения (в частности, в селах), не предусмотрена.

Это привело к росту оплаты за использованную электроэнергию в отопительный сезон 2021-2022 годов от 3360 до 6216 гривен в месяц. Таким образом, в зависимости от отапливаемой площади, эта сумма составляет примерно 50% от средней зарплаты в регионе (Донецкая область – 14 848 гривен в месяц, Луганская область – 11 811 гривен в месяц).

И в такой сложной жизненной ситуации оказалось почти 14,2 тыс. семей, из которых только около 9% имеют право на получение жилищной субсидии на оплату электроэнергии, использованной для обогрева помещений. Такая ситуация имела место в пгт Зайцево, городах Марьинка, Красногоровка, Горняк, Новогродовка в Донецкой области и в поселке Трехизбенка на Луганщине.

Накануне старта отопительного сезона под патронатом Вицепремьер-министерки - Министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук удалось внести изменения в порядок предоставления субсидий на коммунальные услуги.

В результате изменений жители населенных пунктов, расположенных на линии прикосновения, вынужденно организовавшие свою бытовую сферу на базе потребления электроэнергии, получили право на льготную оплату.

К сожалению в Луганской области эта норма действует только для жителей села Трехизбенка, уже несколько лет живущего без газа из-за повреждения газопровода в результате военных дейтсвий.