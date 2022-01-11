Зеленский заявил о готовности «предметно договариваться о прекращении конфликта» на Донбассе

Советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плэтнер и дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн посетили Киев в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми во время видеоконференции 4 января этого года, после переговоров, которые они провели в Москве, – в рамках продолжения диалога в Нормандском формате.

Состоялся широкий обмен мнениями по пути активизации совместной работы в рамках Нормандского формата.

Президент Владимир Зеленский приветствовал усилия, которые партнеры Украины в Нормандском формате продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита Нормандской четверки в декабре 2019 года.

«Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран», – подчеркнул Глава государства.

Собеседники обменялись мнениями по поводу текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов с целью мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины.

Украина передала немецкому и французскому советникам лидеров стран-участниц Нормандского формата подробную информацию об имплементации сторонами Минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года.

К сожалению никакой конкретики по итогам встречи в Офисе президента не сообщили, кроме общих фраз о необходимости открытия КПВВ в Луганской и Донецкой областях, заблокированных российскими оккупантами и необходимости выполнять договоренности о прекращении огня полностью игнорируемые Россией.

Стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри Нормандского формата на уровне советников с целью согласования модальностей организации следующего саммита лидеров стран – участниц Нормандского формата.