На Донбассе погибли двое украинских военных

10 января в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В сторону Песков российские террористы дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также вчера, во время выполнения боевого задания на заминированном участке местности, в результате всзрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибших за Украину героев.