В Луганской области за сутки 151 заболевший COVID-19

10 января лаборатории в Луганской области вышли на работу. В результате за сутки в области подтвержден 151 новый случай COVID-19, также подтверждена смерть трех заболевших от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 60 329 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2227 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 5429 случаев COVID-19. От осложнений. вызванных коронавирусом, умерли 219 человек.

По данным Министерства охраны здоровья наибольшее количество новых случаев коронавируса выявлено в Киеве - 1192 заболевших, а также в Харьковской, Донецкой и Киевской областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 3709871 человек. Из них 3522547 выздоровели и 97544 - скончались от осложнений.