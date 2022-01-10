Жители Луганской области могут получить поддержку Красного креста для развития сельского хозяйства или обеспечение топливом на зиму

В 2022 году в Луганской области Международный Комитет Красного Креста (МККК) планирует реализовать грантовые программы по поддержке населения в 13 населенных пунктах вдоль линии разграничения.

Заявки на участие будут приниматься до 1 февраля, а отбор в несколько этапов будет продолжаться до середины лета 2022 года.

Люди, пострадавшие от последствий вооруженного конфликта, смогут получить от МККК финансовую поддержку в размере до 50 000 гривен (в зависимости от выбранной программы).

Для жителей пгт Станицы Луганской-2, сел Малиновое, Пшеничное, Югановка, Колесниковка , Муратово и Светличное, а также городов Горское и Золотое-1,2 Луганской области открыта возможность подаваться на программы поддержки:

Развитие сельскохозяйственных проектов и проектов животноводства (от 12 000 до 36 000 грн) направленных на улучшение средств к существованию, связанных с сельским хозяйством и домашней скотом, а следовательно – на увеличение доходов и объемов производства продуктов питания. К таким проектам относятся теплицы, овощеводство, птицеводство, животноводство, пчеловодство; Поддержка малого бизнеса (52 000 грн) для домохозяйств, желающих начать или расширить свою деятельность, связанную с предоставлением услуг, торговлей, ремесленничеством и т.д., с целью получения дохода. Поддержка бизнеса (78 000 грн), что имеет влияние на социальную среду и потенциал создания новых рабочих мест; Программа подготовки к зиме для удовлетворения потребностей, связанных с зимним периодом, в которую входит денежная помощь (от 8 000 до 12 000 грн) на закупку твердого топлива, в частности топливных брикетов, дров и/или теплоизоляционных материалов.

Жители сел Петропавловка, Троицкое и Новозвановка могут подать заявку на участие в программе производства корма для домашних животных (12 000 грн), направленной на поддержку домохозяйств, где держат коров. Наличие поголовья коров является необходимым условием для жителей этих сел.