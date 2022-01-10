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В Женеве проходят переговоры США и РФ после агрессивных угроз ЕС и и Украине со стороны Путина

10-01-2022, 14:14 citynews.net.ua | Напечатать

В понедельник американские и российские официальные лица продолжили переговоры о наращивании войск вблизи границы Украины на фоне растущих опасений по поводу возможного российского вторжения.

Переговоры госсекретаря США Венди Шерман и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова проходят после нескольких месяцев напряженности в районе границы между Украиной и Россией, где скопились десятки тысяч российских солдат.

Соединенные Штаты придерживаются принципа «ничего о вас, без вас», когда речь идет о безопасности наших европейских союзников и партнеров, включая Украину», — сказал пресс-секретарь. «Мы связаны на всех уровнях с нашими союзниками и партнерами, и мы будем продолжать это делать в ближайшие дни и недели».

Мировое сообщество будет внимательно следить за ходом переговоров, которые называют запоздалой попыткой предотвратить войну на восточном фланге Европы. В среду российская делегация встретится с членами Организации Североатлантического договора на Совете Россия-НАТО в Брюсселе.

Но госсекретарь США Энтони Блинкен уже преуменьшил перспективы прорыва. «Трудно представить себе достижение реального прогресса, в отличие от разговоров, в атмосфере эскалации с пистолетом у головы Украины. Поэтому, если мы действительно хотим добиться прогресса, мы должны увидеть деэскалацию, отступление России от угрозы, которую она сейчас представляет для Украины», — сказал Блинкен в воскресенье в программе CNN «State of the Union».

Ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия столкнется с «масштабными последствиями», если снова вторгнется в Украину, и сказал, что переговоры на этой неделе проверят, готов ли президент России Владимир Путин разрешить кризис дипломатическим путем.

«Очевидно, что мы предложили ему два пути развития», — сказал Блинкен о Путине в программе «На этой неделе» на канале ABC News в воскресенье. «Один — через дипломатию и диалог; другой — через сдерживание и масштабные последствия для России, если она возобновит свою агрессию против Украины. И на этой неделе мы собираемся проверить, по какому пути хочет пойти президент Путин».

«Почему мы к этому пришли? Потому что Россия совершала неоднократные акты агрессии против своих соседей на протяжении более десяти лет: Грузия, Молдова и Украина в 2014 году, а теперь есть перспектива сделать это снова», — сказал Блинкен, повторив высказывания пятницы, в которых он обвинил Путина в том, что НАТО угрожает России, как ложный нарратив.

«Это все равно, что лиса говорит, что она должна напасть на курятник, потому что его обитатели каким-то образом представляют угрозу», — сказал Блинкен. «Мы уже сталкивались с подобной манипуляцией».

Среди требований, выдвинутых Путиным указаны запрет на расширение НАТО, в том числе и безумная идея исключения из оборонного союза Литвы, Латвии и Эстонии. 


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