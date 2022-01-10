Кандидат на должность главы САП рассказал как у Зеленского саботируют его назначение

Кандидат на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко сообщил, что кадровые подразделения Офиса генпрокурора «потеряли» его документы, поэтому дополнительная спецпроверка может занять до 50 дней. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде ».

«Мне работники кадровых подразделений Офиса генпрокурора позвонили по телефону, что они потеряли справку об очищении власти. Я эту справку предоставил еще весной 2021 года. Я им привез снова. Потом потеряли мои дипломы», — рассказал Клименко.

Кандидат на должность руководителя САП сообщил, что проверка должна быть не больше 25 дней, однако ее могут провести и после объявления победителя.

«Могут сейчас провести (проверку — ред.), затем определить победителя и повторно относительно победителя еще провести. Это уже 50 дней», — рассказал Клименко.

Он добавил, что не знает, какие основания может придумать комиссия, чтобы затянуть процесс и не объявлять его победителем.

Напомним, Офис президента Зеленского уже полтора года не может назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Для затягивания конкурса на эту должность Ермак и Татаров используют все возможные уловки и не гнушаются нарушением законов. От судебных решений со ссылкой на несуществующие законы и прогула заседаний комиссии по назначению они скатились до «утери документов».

Владимир Зеленский на словах неоднократно клялся, что заинтересован в завершении конкурса в САП и ожидает его финала до конца 2021 года. Но на деле это осталось обещаниями. Комиссия не спешит назначать детектива Клименко.

Ее часть, состоящая из представителей международного сообщества, настаивала не медлить и даже просила генпрокурор Ирину Венедиктову вмешаться в ситуацию. Разочарование из-за затягивания конкурса уже выразили послы G7, также обратили внимание представительство ЕС и посольство США.