В Северодонецке ночью сгорело два автомобиля

За минувшие сутки спасатели Луганской области дважды выезжали на ликвидацию возгорания автомобилей в Северодонецке.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 9 января пожарные 12 государственной пожарно-спасательной части 1 ДПРЗ дважды выезжали на ликвидацию возгорания легковых автомобилей.

Первый случай произошел в 01:04 в по проспекту Гвардейский, второй – в 06:04 в районе озера Чистое.

Причины и обстоятельства пожаров устанавливают специалисты.

Погибшие и пострадавшие на пожарах не обнаружены.