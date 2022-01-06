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Российские боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях

6-01-2022, 09:23 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки, 5 января, в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Луганской области российские террористы обстреляли Катериновку из из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области боевики обстреливали украинских военных в Авдеевке из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи поселка Шумы российские боевики обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Майорска российские наемники обстреляли украинских военных  из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения.


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