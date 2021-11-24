В Луганской области штормовое предупреждение - гололед

Погодные «качели» в Луганской области привели к тому, что на дорогах уже несколько дней образовывается гололедица. Несмотря на расчистку основных трасс, водителей просят воздержаться от поездок без срочной необходимости.

По информации Луганского областного центра по гидрометеорологии 5 января на дорогах Луганской области удержится гололедица. (I уровень опасности, цвет желтый).

Полиция Луганщины обращается к участникам дорожного движения с просьбой строго соблюдать меры безопасности на зимних дорогах.

Водители, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения, избегайте резких маневров на автодорогах.

Пешеходы, переходите дорогу только в установленных местах и ​​используйте световозвращающие элементы. Будьте особенно внимательны и осторожны.