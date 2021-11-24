В Украине подняли максимальные цены на бензин и дизтопливо

4 января Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,97 грн/л и дизтоплива – 23,82 грн/л, на основании которых исчисляется предельная цена реализации горючего на АЗС.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина не должна превышать 31,97 грн/л, дизтоплива - 30,82 грн/л.

По сравнению с последней декадой декабря средняя цена на бензин выросла на 1 грн/л, дизельное топливо – на 66 коп./л.