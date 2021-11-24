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Попаснянский водоканал возобновил подачу воды на временно оккупированные территории Луганской области

Сегодня, 10:10 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области закончены ремонтные работы на магистральном водопроводе ДУ 1200 мм ЗФС3 – ЗФС-4 Попаснянского водоканала. Водоснабжение оккупированых районов области возобновлено сегодня, 5 января, в 6 часов утра.

«Облгосадминистрацией были приняты все необходимые меры. Специалисты Попаснянского водоканала справились с проблемой за короткое время. Вопрос восстановления водоснабжения для населения не мог затянуться, потому что доступ к чистой питьевой воде является первоочередной необходимостью. Спасибо всем, кто присоединился», – отметил исполняющий обязанности главы облгосадминистрации Алексей Смирнов.

Напомним, 3 января из-за порыва в районе населенного пункта Золотое была временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию Луганской области. Ремонтные работы начаты сразу после получения СЦКК договоренностей по соблюдению режима «тишины».


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