За сутки в Луганской области выявили 103 новых случая COVID-19

За 4 января в Луганской области лабораторно подвержено 103 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 6 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 59956 случаев коронавируса. От осложнений за все время пандемии умерли 2217 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 4571 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли 273 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего новых случаев коронавируса выявили в Киеве – 1 344 заболевших, Полтавской и Одесской областях. В Донецкой области зарегистрировано наибольшее количество а летальных случаев – 29 умерших от осложнений и 169 заболевших.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 682 659 человек, из них 3 491 793 человека выздоровели, 96 709 больных - умерли.