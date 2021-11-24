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В Украине 5 января началась регистрация для участия в пробном ЗНО

Сегодня, 09:24 citynews.net.ua | Напечатать

В среду, 5 января 2022 года, в Украине началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ЗНО).

Как сообщили в Министерстве образования и науки, регистрация продлится до 22 января. Каждый желающий сможет зарегистрироваться на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования.

Участие в пробном тестировании позволяет участникам:

  • поработать с тестами, отвечающими требованиям программ ЗНО, характеристикам и структуре сертификационных работ основной сессии ЗНО 2022;
  • попрактиковаться в заполнении бланков ответов;
  • психологически настроиться на прохождение ЗНО;
  • научиться эффективно распределять время.

Стоимость пробного ЗНО отличается по регионам и колеблется от 213 до 309 грн. Разница связана с особенностями организации тестирований, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в разных регионах, прогнозируемым количеством тестирований.

Для всех зарегистрированных участников пробного ЗНО будут созданы информационные страницы, на которых до 10 марта будет размещена информация о времени и месте прохождения пробного ЗНО, а затем результаты тестирования.

Пробная внешняя независимая оценка состоится в следующие даты:

  • 19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;
  • 26 марта – по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

В день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Для получения результатов пробного ЗНО каждому участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания» в следующие сроки:

  • 19-21 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;
  • 26-28 марта – по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

Результаты тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 25 марта, по другим предметам – 1 апреля.

Обращаем внимание, что регистрация на пробное ЗНО не предусматривает автоматическую регистрацию на основную сессию внешнего независимого оценивания. Результаты пробного ЗНО не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в заведения высшего образования.

Кроме того, МОН и УЦОКО отмечают, что организатором пробного ЗНО являются Украинский и региональные центры оценки качества образования. В то же время многие организации называют свои онлайн-тестирование «пробным ЗНО» или же размещают так называемые тетради пробного внешнего независимого оценивания, используя логотип УЦОКО, тем самым нарушая авторское право. Задачи в таких тестах могут оказаться не похожими на те, которые участник/участник получит на реальном ЗНО.

Подробности относительно пробного внешнего независимого оценивания, а также материалы пробных тестирований предыдущих лет – в соответствующем разделе на сайте УЦОКО.


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