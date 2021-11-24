За 3 января в Луганской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев COVID-19. Новые случаи заболевания выявлены в Лисичанске – 17, Северодонецке – 1, Беловодском районе – 3, Марковском районе – 1, Новоайдарском районе – 1, Попасной – 2, Сватово – 3.

За все время исследований в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 59853 случаях, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 211 человек.

Выздоровели – 56 422 (за последние сутки – восемь), лечатся – 1 220 (219 – стационарно, 1 001 – амбулаторно).

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 90 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 15,5 (при пороговом уровне – 60).

По данным Министерства охраны здоровья, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1746 новых случаев COVID-19; умерли от осложнений – 135 человек.