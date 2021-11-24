Луганскую область засыпало снегом - водителей просят воздержаться от поездок

Обильный снегопад и моросящий дождь накрыли Луганскую область сегодня ночью. В результате снежный покров на некоторых участках достигает 20 сантиметров.

В настоящее время в Луганской области обеспечен проезд автомобильными дорогами государственного значения, а остальные - расчищают по возможности.

Для ликвидации последствий непогоды в области работает вся имеющаяся дорожно-уборочная техника. Выполняются работы по расчистке и обработке покрытия дорог противогололедными материалами. Особое внимание уделяется наиболее опасным участкам – спускам, подъемам, мостам, округленным участкам.

Служба автомобильных дорог просит водителей не превышать разрешенный скоростной режим, соблюдать безопасное расстояние между транспортными средствами, избегать опасных маневров и по возможности удержаться от поездок.

Синоптики прогнозируют на ближайшие сутки по Луганской области снег с дождем.

Сейчас на территории области наблюдаются осадки в виде дождя и мокрого снега при температуре до нуля градусов.

В ближайшие дни ожидаются умеренные осадки. температура воздуха - от -5 градусов до +3.