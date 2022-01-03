Из-за снегопадов на КПВВ в Станице Луганской временно не работают электрокары

Сегодня, 03 января 2022 года, электрокары от Гуманитарной миссии «Пролиска», работающей при поддержке UNHCR Ukraine — Агентство ООН у справах біженців в Україні, сошли с маршрута на КПВВ «Станица Луганская» в связи с облединением дорожного покрытия, которое делает небезопасным перевозку людей. Электрокары выйдут на маршрут после очистки дороги на КПВВ.

Гуманитарная миссия просит людей из числа уязвимых категорий населения временно воздержаться от посещения КПВВ «Станица Луганская» во избежание травматизма.

Напоминаем, социальные перевозки на электрокаре осуществляются бесплатно гуманитарной миссией «Пролиска» для следующих категорий лиц:

лица с инвалидностью 1-й группы (при наличии документов, подтверждающих группу инвалидности или при явных признаках инвалидности):

немобильные (с 1-м сопровождающим лицом), маломобильные лица, лица старше 75-ти лет;

беременные женщины;

малолетние дети до 3-х лет в сопровождении 1-го взрослого лица (родственника или опекуна).

Электрокары на КПВВ «Станица Луганская» работают с 08.00 до 16.00 ежедневно.