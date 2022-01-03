В Луганской области 4 новых случая COVID-19 и трое умерших

За 2 января в Луганской области лабораторно подтверждено четыре новых случая COVID-19. Заболевшие выявлены в Лисичанске и Новопсковском районе.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три человека - 50-ти и 70-летние женщины из Северодонецка; 61-летняя женщина из Новоайдарского района.

На выходных лабораторные центры в Луганской области практически не проводят исследования, поэтому количество выявленных заболевших не отражает реальную картину заболеваемости.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявили 59825 заболевших COVID-19. От осложнений умерли 2 211 человек.

Выздоровели – 56 414, лечатся – 1 200 (220 – стационарно, 980 – амбулаторно).

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 102 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 17,0 (при пороговом уровне – 60).

По данным Министерства охраны здоровья, в Украине за прошедшие сутки выявлено 1804 новых случаев коронавируса; умерли от осложнений – 114 человек.