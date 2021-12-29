С 30 декабря на КПВВ в Станице Луганской больше не надо устанавливать приложение «Дій Вдома»

Обязательность установки приложения «Дій Вдома» при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях отменена. Об этом сегодня заявила на пресс-конференции министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Мы не считаем КПВВ границей. Мы считаем, что это временная граница, которая разделяет подконтрольную и неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской области. И в данном случае применять приложение «Дій Вдома» было некорректно и неуместно, потому что оно применяется к тем гражданам, которые въезжают через границу», - отметила Ирина Верещук.

Решение об отмене обязательной установки «Дій Вдома» было принято сегодня, 29 декабря 2021 года на заседании Кабинета министров.

Министерка добавила, что на КПВВ в Станице Луганской и на КПВВ в Донецкой области граждане Украины, пересекающие линию разграничения, могут бесплатно пройти тестирование на COVID-19 и привиться от коронавируса признанными во всем мире вакцинами.

В случае выявления на КПВВ инфицированного коронавирусом человека у него будет выбор - пройти 10-дневную обсервацию на подконтрольной Украине территории или вернуться назад на оккупированную территорию.



