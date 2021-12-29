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В Луганской области снова штормовое предупреждение - метель и гололед

29-12-2021, 17:48 citynews.net.ua | Напечатать

В ближайшие дни в Луганской области ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра до 15-20 м/с, что соответствует I уровню опасности (желтому). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

За минувшие сутки, 28 декабря, спасатели Луганской области 4 раза оказали помощь водителям, попавшим в сугробы из-за ухудшения погодных условий. Сложная ситуация возникла на дорогах в Северодонецком районе.

Как сообщает Областная служба автомобильных дорог, на трассах государственного значения выполняются работы по расчистке и обработке покрытия дорог противогололедными материалами.

В то же время 29 декабря ожидаются дальнейшие значительные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Дорожники работают в очень сложных условиях круглосуточно. Они делают все возможное, чтобы обеспечить проезд, ведь на некоторых участках выпало до 15 см снега. В результате сильного порывистого ветра возникают переметы.

Всего на дорогах Луганской области работают около 60 единиц спецтехники (комбинированные дорожные машины (КДМ), грейдеры, тракторы).

При дальнейшем усложнении погодных условий, при толщине снежного покрова более 30 см, на дороги выйдет большее количество мощной техники (всего готово 124 единицы).

На 29-30 декабря в Луганской области синоптики прогнозируют сильный снег, местами с дождем, местами вьюга. Днем местами небольшой мокрый снег. Местами гололедица и сложные отложения. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -5...-10 градусов мороза, днем ​​-1...+4.

По городу Северодонецк – Облачно с прояснениями. Ночью сильный снег с дождем. Без существенных осадков. Гололедица и сложные отложения. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -5...-7 градусов мороза, днем ​​от +1 до +3.

По городу Луганск – Облачно с прояснениями. Ночью сильный снег с дождем. Без существенных осадков. Гололедица и сложные отложения. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -5...-7 градусов мороза, днем ​​около 0 градусов.


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