В Новый год с новыми кризисами от «Офиса простых решений Зеленского»

В Новый год Украина входит с крахом пищевой промышленности, запасами газа вдвое меньшими чем в прошлом году и угольным кризисом, грозящим остановкой тепловых электростанций.

Массовый пиар Зеленского на строительстве дорог и огромный расход средств налогоплательщиков на эту программу привел к тому, что весной-летом, когда цены были в 5-7 раз дешевле чем осенью, газ для закачки в подземные хранилища закупался в минимально-необходимых объемах.

В итоге, когда цены на европейских хабах начали расти, Украина осталась без запаса позволившего бы относительно безболезненно пережить отопительный период на фоне рекордного повышения цен.

По оперативным данным государственной компании "Оператор газотранспортной системы Украины", на 27 декабря 2021 запасы газа в подземных хранилищах снизились на 41,4%, или на 9,97 миллиарда кубических метров, до 14,079 миллиарда по сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года (24,047 миллиарда).

Уже сейчас производители еды в Украине заявляют об остановке производств и, соответственно, неизбежном дефиците и росте цен.

Останавливать производства при цене газа в 48 тысяч грн за 1000 кубометров готовы хлебозаводы, у которых плата за энергоносители являются основной составляющей производства.

Солидарны с ними производители сыров и молочной продукции, которые вышли с заявлением об остановке производств.

Так компания "Молочный альянс" считает нецелесообразной производственную деятельность молочной отрасли из-за роста цен на энергоносители.

Об этом написал соучредитель "Молочного альянса" Александр Деркач на своей странице в Facebook.

"15 лет занимаемся молочным бизнесом. Никогда, даже в самые тяжелые 2013-2014 годы, мы не попадали в ситуацию, которая от нас не зависит и ставит вообще вопрос о целесообразности дальнейшей производственной деятельности. Причем всей отрасли, а не только отдельных производителей" , – написал Деркач.

По словам главы наблюдательного совета "Молочного альянса" Сергея Вовченко, заводы группы предупредили своих партнеров о невозможности дальше работать с убытками.

"Ситуация парадоксальная: чем больше ты перерабатываешь молока и выпускаешь продукции, тем больше ты получаешь убытков. Цена на газ за год для нас выросла почти в 10 раз (с 5,5 грн/м.куб до 50 грн/м куб). Электроэнергия - в 2,5 раза. Цены на таропаковочные материалы - на 42%, цены на молоко-сырье - на 25%", - написал Вовченко.

С 24 декабря в Кабмине пытаются разработать программу поддержки производителей, но результата пока нет. Да и не может его быть, так как при дефиците газа в подземных хранилищах его приходится покупать по рыночной цене.

К новому году Офис Зеленского пришел с бастующими шахтерами, многие из которых с сентября не получали зарплату, отказом РФ экспортировать уголь в Украину, а также долгами Центрэнерго, щедро "подаренной" в управление Коломойскому.

Выйти из кризисной ситуации с углем у Зеленского решили просто позволив тепловым электростанциям покупать газ в 10 раз дешевле его рыночной цены. И все это на фоне полупустых газовых хранилищ и 1800 евро за 1000 кубометров закупочной цены в ЕС.

Зато пиар на ремонте дорог цветет в каждом регионе Украины.

Только дорогой пиар выходит - в Луганской области второй год трубят о невиданных темпах освоения средств налогоплательщиков. А по факты выходит. что километр ремонта украинских дорог по цене приближается к тому, что дешевле строить новые.

За 2021 год в Луганской области отремонтировано – 190,8 км (из них переходные с прошлого года – 58 км). Общее исполнение ремонта в 2021 году – 183 км (из них переходит на следующий год – 51,8 км).

Капитально отремонтированы пять искусственных сооружений (четыре моста и один путепровод).

И на все это в Луганской области потрачено почти 4 млрд гривень средств налогоплательщиков.

Но помогут ли новые дороги рискующим замерзнуть уже в январе украинским городам?

К провалам Зеленского стоило бы добавить невыполнение обещаний о борьбе с коррупцией, данных международным партнерам, падение политических рейтингов "Слуги народа" и рекордное недоверие как президенту.

При этом чудом сохраняющему лидирующие позиции в президентском рейтинге на гипотетических выборах. Но это скорее всего от того, что проголосовавшие за него в 2019 году люди боятся даже себе признаться в ошибке, но уже считают Зеленского разочарованием года.