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Луганской области подарили 3 автомобиля для обслуживания одиноких нетрудоспособных граждан

29-12-2021, 13:50 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области три громады получили ключи от автомобилей для организации мобильной социальной службы по обслуживанию на дому одиноких нетрудоспособных граждан, паллиативной и натуральной помощи.

Елена Рудич, координаторка компонента «Местное самоуправление и реформа по децентрализации власти» Программы ООН по восстановлению и развитию мира отметила: «Нам очень приятно сделать такой подарок громадам. Мы надеемся, что эти экспериментальные социальные автомобили будут хорошо работать для поддержки граждан».

Ключи от новых автомобилей получили руководитель Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика, руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов и председатель Троицкого поселкового совета Демид Палагно.

В каждом автомобиле могут перемещаться до шести специалистов. В транспорте есть инструменты для хозяйственной деятельности, медицинская аппаратура и т.д. – все, что нужно для предоставления услуг первой необходимости пожилым людям, проживающим в самых отдаленных населенных пунктах области.

Инициатива стала возможной благодаря UNDP и финансовой поддержке Правительства Канады и Европейского Союза.

Средняя стоимость автомобиля - 35 000 тыс. долларов.

Ранее свои автомобили уже получили Белокуракинская громада и Луганский областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Одной из основных задач мобильной службы является предоставление социальных услуг ухода на дому и паллиативного ухода пожилым людям и лицам с инвалидностью.


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