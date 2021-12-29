» » В Луганской области за 2021 год высадили 6,6 миллионов саженцев деревьев

В Луганской области за 2021 год высадили 6,6 миллионов саженцев деревьев

29-12-2021, 12:01 citynews.net.ua | Напечатать

«В 2021 году предприятия, подчиняющиеся Государственному агентству лесных ресурсов Украины, высадили 240 миллионов сеянцев и саженцев. Кроме того, на землях других лесопользователей высажено дополнительно около 9 миллионов древесных растений», - сообщил глава Гослесагентства Юрий Болоховец.

Лидер по высадке – Полесье. Больше всего деревьев высажено в Житомирской области, где в 2020 году огонь уничтожил 75 тысяч гектаров леса - там высадили почти 51 миллион сеянцев. На Волыни – 23,3 миллиона сеянцев. 29,5 миллионов сеянцев в Ровенской области и 15,6 миллионов  - в Черниговской.

В лесостепных областях высажено 66,5 миллиона сеянцев. в том числе в Киевской области - почти 20 миллионов.

В степных регионах Украины лесоводы высадили 21,3 миллиона сеянцев. В Луганской области высажено 6,6 миллиона. Около 4,4 миллионов высажено в Запорожской области. В Кировоградской области – 3,8 миллиона. 2,7 миллиона сеянцев в Херсонской области и 1.6 млн  - в Днепропетровской.

В Донецкой области лесники высадили почти миллион сеянцев и еще 636 тысяч - в Николаевской области. Почти полмиллиона древесных растений высажено в Одесской области.

В Карпатах в этом году высажено 30,3 миллиона сеянцев. 15,1 миллиона древесных растений лесоводы высадили в Закарпатье. 8,1 миллиона высадили на Львовщине. В Черновицкой и Ивано-Франковской областях высажено по 3,5 миллиона сеянцев.



Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

29-12-2021, 19:04

С 30 декабря на КПВВ в Станице Луганской больше не надо устанавливать приложение «Дій Вдома»

29-12-2021, 17:48

В Луганской области снова штормовое предупреждение - метель и гололед

29-12-2021, 16:34

В Новый год с новыми кризисами от «Офиса простых решений Зеленского»

29-12-2021, 13:50

Луганской области подарили 3 автомобиля для обслуживания одиноких нетрудоспособных граждан

29-12-2021, 12:01

В Луганской области за 2021 год высадили 6,6 миллионов саженцев деревьев

28-12-2021, 08:56

В Луганской области ожидается 20 градусов мороза и снегопад

28-12-2021, 08:52

В Луганской и Донецкой областях 10 обстрелов за сутки - двое раненых

23-12-2021, 18:58

Российские боевики уже сорвали «рождественское» перемирие — Золотое и Шумы под минометным обстрелом

23-12-2021, 13:38

Российские оккупанты предложили открыть на 10 дней КПВВ в Луганской и Донецкой областях за признание их документов и вакцин

23-12-2021, 13:36

24 декабря часть Станицы Луганской обстанется без электроэнергии

23-12-2021, 11:58

В Луганской области лабораторно подтверждено 59 новых случаев COVID-19

23-12-2021, 11:52

На полигоне в зоне ООС провели стрельбы из Javelin - мороз, ветер и 1,5 км не снизили точность

Новости Украины:

29-12-2021, 16:48

Почему стоит ехать в столицу для поиска работы?

16-12-2021, 16:21

ЕБРР подтвердил выделение 190 млн евро на ремонт автодороги M-05 Киев – Одесса

15-12-2021, 12:05

Надежность автомобиля ГАЗ в качестве автозапчастей

10-12-2021, 16:29

Высший антикоррупционный суд направил заместителя Труханова в СИЗО

7-12-2021, 12:21

Под Черниговом грузовик столкнулся с маршруткой - 13 погибших

6-12-2021, 15:48

Оборудование для пиццерии и печь для пиццы от А до Я

6-12-2021, 15:43

Как купить сайдинг в Харькове – полезные советы для Заказчиков

2-12-2021, 14:29

Рынок земли: Как получить землю и не потерять ее

29-11-2021, 12:58

В Одессе сообщили о минировании аэропорта

25-11-2021, 11:49

Чем активная акустика лучше пассивной

24-11-2021, 18:18

Что подарить близким людям?

23-11-2021, 15:03

23 ноября в Киеве ограничат вход и выход на станциях метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

В Луганской области за 2021 год высадили 6,6 миллионов саженцев деревьев » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня