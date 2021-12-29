В Луганской области за 2021 год высадили 6,6 миллионов саженцев деревьев

«В 2021 году предприятия, подчиняющиеся Государственному агентству лесных ресурсов Украины, высадили 240 миллионов сеянцев и саженцев. Кроме того, на землях других лесопользователей высажено дополнительно около 9 миллионов древесных растений», - сообщил глава Гослесагентства Юрий Болоховец.

Лидер по высадке – Полесье. Больше всего деревьев высажено в Житомирской области, где в 2020 году огонь уничтожил 75 тысяч гектаров леса - там высадили почти 51 миллион сеянцев. На Волыни – 23,3 миллиона сеянцев. 29,5 миллионов сеянцев в Ровенской области и 15,6 миллионов - в Черниговской.

В лесостепных областях высажено 66,5 миллиона сеянцев. в том числе в Киевской области - почти 20 миллионов.

В степных регионах Украины лесоводы высадили 21,3 миллиона сеянцев. В Луганской области высажено 6,6 миллиона. Около 4,4 миллионов высажено в Запорожской области. В Кировоградской области – 3,8 миллиона. 2,7 миллиона сеянцев в Херсонской области и 1.6 млн - в Днепропетровской.

В Донецкой области лесники высадили почти миллион сеянцев и еще 636 тысяч - в Николаевской области. Почти полмиллиона древесных растений высажено в Одесской области.

В Карпатах в этом году высажено 30,3 миллиона сеянцев. 15,1 миллиона древесных растений лесоводы высадили в Закарпатье. 8,1 миллиона высадили на Львовщине. В Черновицкой и Ивано-Франковской областях высажено по 3,5 миллиона сеянцев.



