В Луганской области ожидается 20 градусов мороза и снегопад

В Луганской области ожидается 20 градусов мороза и снегопад28-12-2021, 08:56
В ближайшие дни на всей территории Украины ожидается ухудшение погодных условий. Ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега до 10-20 см, на дорогах – гололедица (1 уровень опасности, желтый). Во всех областях прогнозируются вьюги, снежные заносы и сильные порывы ветра до 15-20 м/с. В связи со снегопадами и метелью в Карпатских горах значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
По сообщениям синоптиков, в Луганской области также ожидается усложнение погодных условий, а именно: значительный снег, усиление ветра, температура ночью до 20 градусов мороза, днем - около 10 мороза.
Луганский областной центр по гидрометеорологии прогнозирует следующую погоду на 28 декабря 2021 года:
По Луганской области – Облачно. Ночью без существенных осадков. Днем сильный снег. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -15..-20 градусов мороза, днем -4..9 градусов мороза.
По городу Северодонецк – Облачно. Ночью без существенных осадков. Днем сильный снег. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -15...-17 градусов, днем -5...7 градусов мороза.
По городу Луганск – Облачно. Ночью без существенных осадков. Днем сильный снег. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -18.-20, днем -6..8 градусов мороза.
Прогноз погоды по области на 29 декабря 2021 года – 01 января 2022 года
29.12.2021 – Облачно. Ночью снег. Днем снег, мокрый снег. Местами метель, местами гололедица. налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью и утром 15-20 м/с. Температура ночью -5...-10, днем -2...+3 градуса.
30.12.2021 – Облачно. Небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +1..-4, днем -2..+3.
31.12.2021 – Облачно. Небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +1..-4, днем -2..+3.
01.01.2022 – Облачно. Небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +1..-4, днем -2..+3.