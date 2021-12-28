В Луганской области ожидается 20 градусов мороза и снегопад

В ближайшие дни на всей территории Украины ожидается ухудшение погодных условий. Ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега до 10-20 см, на дорогах – гололедица (1 уровень опасности, желтый). Во всех областях прогнозируются вьюги, снежные заносы и сильные порывы ветра до 15-20 м/с. В связи со снегопадами и метелью в Карпатских горах значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

По сообщениям синоптиков, в Луганской области также ожидается усложнение погодных условий, а именно: значительный снег, усиление ветра, температура ночью до 20 градусов мороза, днем ​​- около 10 мороза.

Луганский областной центр по гидрометеорологии прогнозирует следующую погоду на 28 декабря 2021 года:

По Луганской области – Облачно. Ночью без существенных осадков. Днем сильный снег. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -15..-20 градусов мороза, днем ​​-4..9 градусов мороза.

По городу Северодонецк – Облачно. Ночью без существенных осадков. Днем сильный снег. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -15...-17 градусов, днем ​​-5...7 градусов мороза.

По городу Луганск – Облачно. Ночью без существенных осадков. Днем сильный снег. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -18.-20, днем ​​-6..8 градусов мороза.

Прогноз погоды по области на 29 декабря 2021 года – 01 января 2022 года

29.12.2021 – Облачно. Ночью снег. Днем снег, мокрый снег. Местами метель, местами гололедица. налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью и утром 15-20 м/с. Температура ночью -5...-10, днем ​​-2...+3 градуса.

30.12.2021 – Облачно. Небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +1..-4, днем ​​-2..+3.

31.12.2021 – Облачно. Небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +1..-4, днем ​​-2..+3.

01.01.2022 – Облачно. Небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +1..-4, днем ​​-2..+3.