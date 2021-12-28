В Луганской и Донецкой областях 10 обстрелов за сутки - двое раненых

27 декабря в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Лобачево из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Новозвановки оккупанты вели обстрел из противотанковых ракетных комплексов.

В Донецкой области позиции ВСУ в Нью-Йорке боевики трижды обстреливали из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Недалеко от Гнутово российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В районе Новолуганского боевики обстреливали ВСУ из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Маринки из минометов калибра 120 мм.

В окрестностях Красногоровки и Травневого, что в Донецкой области, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья — тяжелое.