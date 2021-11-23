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Российские боевики уже сорвали «рождественское» перемирие — Золотое и Шумы под минометным обстрелом

Сегодня, 18:58 citynews.net.ua | Напечатать

Россия в очередной раз продемонстрировала свою полную недоговороспособность и цену своим обещаниям. Буквально через день после договоренностей о перемирии ее войска начали обстрел украинских военных из минометов.

Сегодня, 23 декабря, российские террористы обстреляли в Луганской области поселок Золотое-4 из тяжелых минометов калибром 120 мм. 

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет российского беспилотника, который пересек линию разграничения.

В Донецкой области российские боевики обстреляли Шумы из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Потерь у ВСУ нет.

Ранее в Офисе президента Зеленского сообщили, что 22 декабря состоялось заседание ТКГ, которое позволяет «засвидетельствовать сдержанный оптимизм» по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса.


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Российские боевики уже сорвали «рождественское» перемирие — Золотое и Шумы под минометным обстрелом » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня