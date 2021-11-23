Российские боевики уже сорвали «рождественское» перемирие — Золотое и Шумы под минометным обстреломСегодня, 18:58
Россия в очередной раз продемонстрировала свою полную недоговороспособность и цену своим обещаниям. Буквально через день после договоренностей о перемирии ее войска начали обстрел украинских военных из минометов.
Сегодня, 23 декабря, российские террористы обстреляли в Луганской области поселок Золотое-4 из тяжелых минометов калибром 120 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет российского беспилотника, который пересек линию разграничения.
В Донецкой области российские боевики обстреляли Шумы из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Потерь у ВСУ нет.
Ранее в Офисе президента Зеленского сообщили, что 22 декабря состоялось заседание ТКГ, которое позволяет «засвидетельствовать сдержанный оптимизм» по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса.