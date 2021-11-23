Российские оккупанты предложили открыть на 10 дней КПВВ в Луганской и Донецкой областях за признание их документов и вакцин

Оккупационные власти ОРДЛО предложили открыть все КПВВ с 30 декабря по 10 января при условии признания Украиной российских вакцин и документов о вакцинации, выданных в ОРДЛО. Об этом в комментарии «ОстроВу» сообщил представитель ОРДЛО от Украины в ТКГ Сергей Гармаш.

«К сожалению, позитивного результата по поводу открытия КПВВ нет. Оккупационные власти сделали предложение открыть все КПВВ на период с 30 декабря по 10 января, но поставили условие о признании их документов о вакцинации и российских вакцин», — сообщил он.

По словам Гармаша, эти условия являются неприемлемыми для Украины, поскольку признание документов будет означать де-факто признание ОРДЛО стороной конфликта, вместо России. К тому же, в случае такого признания они все равно закроют КПВВ 10 января, но факт признания их документов станет зафиксированным прецедентом.

«Более того, вопрос о признании российской вакцины, которая не признана Всемирной организацией здравоохранения, не является вопросом компетенции ТКГ», — отметил он.

Вместе с этим украинская сторона выступила с инициативой открытия КПВВ бессрочно и без каких-либо условий.

«Та сторона не приняла наше предложение», — резюмировал Сергей Гармаш.