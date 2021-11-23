За 22 декабря в Луганской области лабораторно подтверждено 59 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло шесть больных.

Заболевшие COVID-19 выявлены в городах и районах:

Лисичанск – 5, Рубежное – 7, Северодонецк – 10, Беловодск – 6, Кременная – 2, Марковский район – 3, Новопсков – 8, Попасная – 4, Сватово – 10, Станица Луганская – 1, Старобельск – 3.

За все время исследований в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 59384 случаях.

Выздоровели – 55 720 (за последние сутки – 147), лечатся – 1 493 (296 – стационарно, 1 197 – амбулаторно). Всего с начала пандемии в Луганской области от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 171 человек.

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 158 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 21,6 (при пороговом уровне – 60).

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летняя женщина из Лисичанска; 68-летний и 70-летний мужчины, 65-летняя женщина из Северодонецка; два 69-летних мужчины из Кременной.

По данным Министерства охраны здоровья, за 22 декабря в Украине подтверждено 7312 новых случаев COVID-19; умерли – 275 пациентов; выздоровели 16 521 человек.

За все время пандемии в Украине подтвержден 3 630 391 случай COVID-19, из них 94 184 летальных; 3 393 420 человек выздоровели.