На полигоне в зоне ООС провели стрельбы из Javelin - мороз, ветер и 1,5 км не снизили точность

По приказу Командующего Операция объединенных сил генерала-лейтенанта Александра Павлюка, на одном из общевойсковых полигонов в районе проведения ООС состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

По словам руководителя занятий, применение данного ПТРК в целях тренировки личного состава в районе проведения ООС происходит впервые. Так, стрельба из противотанкового комплекса велась по условной цели – танку в окопе, находившемся на расстоянии около 1,5 км. Кроме того, была определена эффективность ведения огня с ПТРК Javelin в зимних погодных условиях – сильном ветре и низкой температуре воздуха. Вопреки тому, что военнослужащие стрельбу по данному вооружению выполняли впервые, задача была выполнена успешно - цель условного противника была поражена.

- Главное преимущество «Javelin» – легкость в управлении. Ракета после пуска сама наводится на цель, что позволяет достигать практически 100-процентной точности стрельбы, – рассказывает военнослужащий ВСУ, ведущий стрельбу из ПТРК.

По его словам, поражение целей с ПТРК Javelin не вызывает трудностей у специалистов – противотанкистов, имеющих опыт применения отечественных и советских аналогов ПТРК.