СБУ  сообщила о подозрении руководителю российской ЧВК «Вагнер» Уткину в войне против Украины

Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении главарю российской ЧВК Вагнер Дмитрию Уткину, подполковнику запаса спецназа ГРУ РФ, в руководстве наемниками на Донбассе и ведении агрессивной войны против Украины.

Также, по мнению следователей СБУ, Дмитрий Уткин причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Дмитрий Уткин является российским гражданином и подполковником запаса спецназа ГРУ РФ. Кроме того, он возглавляет ЧВК для совершения скрытых военных операций РФ в различных странах мира.

В период с июля 2014 по март 2015 года он находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Причем злоумышленник действовал по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем.

Уткин командовал подчиненными ему подразделениями боевиков ПВК «Вагнер», которые совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконными вооруженными формированиями вели боевые действия против Вооруженных Сил Украины.

Задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками "Вагнера" ​​украинских позиций на Дебальцевском направлении. Согласно полученным данным в этих боях участники ПИК понесли большие потери из-за отпора подразделениями Вооруженных Сил Украины.

По информации следствия, во время пребывания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей руководитель вражеской группировки координировал свои действия с бывшим командующим 2 армейским корпусом РФ.

На основании полученных доказательств противоправной деятельности злоумышленник подозревается в совершении преступлений за:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время идет досудебное расследование. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.