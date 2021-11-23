В Луганской области заплатили более 342 млн грн рентной платы за пользование недрами

Заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Людмила Хворостян сообщила, что в январе – ноябре 2021 года в Сводный бюджет Украины поступило 342,6 млн грн рентной платы за пользование недрами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 199,5 млн. грн. или более чем в 2 раза.

Она отметила, что также за это время в бюджеты всех уровней перечислены рентные платы:

за специальное использование воды – 30 млн. грн;

за специальное использование лесных ресурсов – 9,9 млн. грн;

за использование радиочастотного ресурса Украины – 299,5 тыс. гривен.

Людмила Хворостян напомнила, что согласно Налоговому кодексу Украины рентная плата состоит из рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины, платы за специальное использование воды, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов, рентной платы за транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам, транзитную транспортировку по трубопроводам аммиака по территории Украины.