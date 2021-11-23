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В Луганской области 77 новых случаев COVID-19 за сутки

Сегодня, 10:54 citynews.net.ua | Напечатать

За 21 декабря в Луганской области лабораторно подтверждено 77 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло шесть больных.

По данным Луганского областного центра контроля и профилактики болезней, заболевшие выявлены в городах и районах:

Лисичанск – 11, Рубежное – 7, Северодонецк – 10, Беловодск – 6, Белокуракино – 3, Кременная – 1, Марковский район – 10, Новоайдар – 2, Новопсков – 7, Попасная – 3, Сватово – 6, Станица Луганская – 7, Троицкое – 3.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 59 325 заболевших коронавирусом. От осложнений умерли 2 165 человек.

Выздоровели – 55 573 (за последние сутки – 279), лечатся – 1 587 (307 – стационарно, 1 280 – амбулаторно).

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 171 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 24,1 (при пороговом уровне – 60).

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 75-летний мужчина из Лисичанска, 64-летний мужчина и 70-летняя женщина из Марковского района, 69-летний мужчина из Сватово, 58- и 70-летние женщины из Троицкого.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине за все время пандемии подтверждено 3 623 079 случаев COVID-19, из них 93 909 летальных; 3 376 899 человек выздоровели.


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